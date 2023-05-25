***VBTYZ* *EDATA* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VBTYZ******EDATA******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EDATA, ISMEN, VBTYZ26.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaIS Y. MEN. DEG. ISMEN 2,1267605 1,9140844VBT YAZILIM VBTYZ 0,75 0,675Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaE-DATA TEKNOLOJI EDATA 200,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153869BIST