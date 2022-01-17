***VBTYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
17.01.2022 15:11
***VBTYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT YAZILIM A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 1. değerleme raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994657
BIST
15:052.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,92
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0513,5111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0081
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0515,4210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0070
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:05790,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,72
|Açılış
|: 790,38
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:05
|TETMT
|429,80
|30.020.685
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|11.801.278
|% 9,98
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.644
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.550
|% -9,93
|
|PSGYO
|15,59
|231.359.326
|% -8,67
|
|ERCB
|49,82
|60.614.696
|% -8,59
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|THYAO
|28,40
|1.807.763.459
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.416.457.032
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.350.787.509
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,49
|561.044.102
|% 2,47
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,98
|760.032.056
|% 2,58
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|HALKB
|5,46
|935.253.016
|% 6,02
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4956
|13,5111
|% -0,06
|
|Euro
|15,3988
|15,4210
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|3,90
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,10
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.221
|5.352
|-3,63
|
|Yarım
|2.524
|2.589
|-1,76
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,03
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-0,27
|
Seans Raporu
15:05
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15:20KARYE
Yüzde 5.60 oranında artışla 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 522 adet işlem
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15:18XU030
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15:18XU100
Endeks 2, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 602.00 milyon TL de
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15:18SRVGY
Yüzde 8.09 oranında artışla 101.60 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 633 adet işlem
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15:17EUHOL
Yüzde 6.11 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 509 adet işlem