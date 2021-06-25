***VBTYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VBTYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [VBTYZ]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVBT Yazılım A.Ş.'nin Sermaye Piayasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ve ekleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944251BIST