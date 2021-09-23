***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesi ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 24/08/2021 24/08/2021 10394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965030BIST