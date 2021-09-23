***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme
23.09.2021 18:11
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesi ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/08/2021 24/08/2021 10394
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965030
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
18:058,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1279
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
18:0510,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,2090
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
18:05492,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 492,34
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGGUB
|168,30
|46.481.013
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.733.195
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.319.171
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.906.596
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.179.185
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.105.923
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.792.622
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,49
|171.490.712
|% -8,12
|
|BALAT
|9,60
|1.363.001
|% -7,51
|
|KTSKR
|59,60
|24.921.289
|% -5,40
|
|GARAN
|9,18
|3.315.310.784
|% -3,16
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 1,06
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|GARAN
|9,18
|3.315.310.784
|% -3,16
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7771
|8,7798
|% 1,48
|
|Euro
|10,3156
|10,3234
|% 2,07
|
|Sterlin
|11,9961
|12,0562
|% 2,13
|
|Frank
|9,4476
|9,5045
|% 1,56
|
|Riyal
|2,3285
|2,3401
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-18,72
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
-
17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
-
17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem