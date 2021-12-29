***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVBT ALBANİA Sh.P.KEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılım HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.000.000 LEKEdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.12.2021Edinme KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı6.000.000 LEKBeher Payın Alış Fiyatı1 LEKToplam Tutar6.000.000 LEKEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,57İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,94Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 04.11.2021 Tarihli kararı ile Şirketimiz yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Arnavutluk'ta 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiği, kurulacak şirketin sermayesinin tamamı VBT Yazılım AŞ tarafından karşılanacağı ve şirketin 31.12.2021'e kadar kurulmasının planlandığı 04.11.2021 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur.Söz konusu şirket VBT Yazılım AŞ'nin % 100 pay sahipliği , ile VBT Albania Sh.P.K unvanlı olarak 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermaye ile kurulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986988BIST