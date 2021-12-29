***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.12.2021 18:42
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VBT ALBANİA Sh.P.K
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.000.000 LEK
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.12.2021
Edinme Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
6.000.000 LEK
Beher Payın Alış Fiyatı
1 LEK
Toplam Tutar
6.000.000 LEK
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,57
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,94
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 04.11.2021 Tarihli kararı ile Şirketimiz yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Arnavutluk'ta 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiği, kurulacak şirketin sermayesinin tamamı VBT Yazılım AŞ tarafından karşılanacağı ve şirketin 31.12.2021'e kadar kurulmasının planlandığı 04.11.2021 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Söz konusu şirket VBT Yazılım AŞ'nin % 100 pay sahipliği , ile VBT Albania Sh.P.K unvanlı olarak 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermaye ile kurulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986988
BIST