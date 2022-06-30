***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıENGLISH GURU LLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOnline Dil EğitimiEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiEdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.07.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı20.000 USDBeher Payın Alış Fiyatı5 USDToplam Tutar100.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)20Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)20Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)20Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,53İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,46Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanıİbrahim KarakuşKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerlemeye Gerek Görülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Türkiye'den yönetilen Amerika Birleşik Devletler kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan, merkezi Woodport RD STE A 336 SPARTA NJ 07871-2611-999 adresinde bulunan, 32-0646571 sicil numarası ile kayıtlı Online Dil Sektöründe faaliyet gösteren ENGLISH GURU LLC şirketinin % 20'sinin 100.000,00 USD'ye alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Alış bedeli olan 100.000,00 USD'nin şirketin sermayesine eklenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040516BIST