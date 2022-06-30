***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
30.06.2022 20:08
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/06/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ENGLISH GURU LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Online Dil Eğitimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
-
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.07.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000 USD
Beher Payın Alış Fiyatı
5 USD
Toplam Tutar
100.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
20
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
20
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,53
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,46
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İbrahim Karakuş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerlemeye Gerek Görülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Türkiye'den yönetilen Amerika Birleşik Devletler kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan, merkezi Woodport RD STE A 336 SPARTA NJ 07871-2611-999 adresinde bulunan, 32-0646571 sicil numarası ile kayıtlı Online Dil Sektöründe faaliyet gösteren ENGLISH GURU LLC şirketinin % 20'sinin 100.000,00 USD'ye alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Alış bedeli olan 100.000,00 USD'nin şirketin sermayesine eklenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040516
BIST