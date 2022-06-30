***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVBT Software DE GmbHEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 EUREdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.07.2022Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100.000 EURBeher Payın Alış Fiyatı1 EURToplam Tutar100.000 EUREdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,55İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,57Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 28.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirketimizin yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçıyla Almaya'da VBT Software DE GmbH ünvanlı 100.000 EUR sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiş, kuruluş 30.06.2022 tarihinde tamamlanmış, vergi numarası alınması beklenmektedir.Almanya merkezli VBT Software DE GmbH ünvanlı şirketin kurulmasına ilişkin 28.02.2022 tarihinde kuruluş süreçinin, meşru çıkarlarımızın zarar görmesinin önlenmesi, yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanabilmesi amacıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca kamuoyuna açıklanmış olmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040517BIST