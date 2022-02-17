***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 18:49
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 10.000.000 -525.158 1.034.552 7.862.526 9.473.076 27.844.996 27.844.996
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 -525.158 1.034.552 7.862.526 9.473.076 27.844.996 27.844.996
Transferler
740.300 8.732.776 -9.473.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
211.966 15.080.346 15.292.312 15.292.312
Dönem Karı (Zararı)
15.080.346 15.080.346 15.080.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
211.966 211.966 211.966
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
31 20.000.000 313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 20.000.000 313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308
Transferler
9.955.039 5.125.307 -15.080.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.533 286.829 34.146.203 34.448.565 34.448.565
Dönem Karı (Zararı)
34.146.203 34.146.203 34.146.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.533 286.829 302.362 302.362
Sermaye Arttırımı
6.000.000 6.000.000 6.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.955.039 -9.955.039 -9.955.039
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
65.190.632 65.190.632 65.190.632
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
561.285 561.285 561.285
Dönem Sonu Bakiyeler
31 26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -297.659 286.829 11.729.891 12.281.894 34.146.203 139.382.751 139.382.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.373.710 58.324.123
Dönem Karı (Zararı)
34.146.203 15.080.346
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.656.506 4.455.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28-10-28-35 3.535.224 1.497.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36 90.658 55.131
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 90.658 -19.575
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 74.706
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 1.473.545 642.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 1.473.545 642.268
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35-38-39 -2.879.280 924.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -4.630.425 -658.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 1.751.145 1.642.994
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -60.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 -300.266 -15.786
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 -300.266 -15.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 2.721.092 1.140.072
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15.533 211.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
81.571.001 38.788.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -11.594.125 15.159.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -11.594.125 15.159.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 -957.658 30.658
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.456.069 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 498.411 30.658
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.932.200 -4.804.188
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 2.932.200 -4.804.188
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -11.982.592 -2.749.542
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -20.708.236 6.952.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 79.624.975 22.386.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 79.624.975 22.386.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 538.868 62.525
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 30.908.840 4.083.791
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 30.908.840 4.083.791
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 3.881.536 -2.338.991
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 71.095 -3.215.245
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.810.441 876.254
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 -44.148 -44.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 8.971.341 49.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 617.403 193.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 8.353.938 -143.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
120.373.710 58.324.123
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.425.402 -10.234.302
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-519.628 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-8.000.000 12.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 8.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -21.905.774 -10.255.088
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -16.974.124 -837.576
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -4.931.650 -9.417.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.131.716 3.585.994
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.190.632 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.190.632 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.955.039 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.955.039 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.398.039 30.864.578
Kredilerden Nakit Girişleri
9 25.398.039 30.718.165
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 146.413
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.928.134 -26.149.882
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -29.928.134 -26.149.882
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-435.731 -477.077
Ödenen Faiz
39 -1.751.145 -1.642.994
Alınan Faiz
38 4.630.425 658.312
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.331 333.057
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.080.024 51.675.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.080.024 51.675.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.739.812 24.063.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
224.819.836 75.739.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 224.819.836 75.739.812
Ticari Alacaklar
10 18.735.970 7.165.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 18.735.970 7.165.775
Diğer Alacaklar
13 21.777 1.089.211
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 0 569.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 21.777 520.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 1.871.988 4.804.188
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 1.871.988 4.804.188
Stoklar
16 16.330.251 4.347.659
Peşin Ödenmiş Giderler
18 30.052.014 10.645.420
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 233.634 243.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 29.818.380 10.401.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 5.819 623.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 5.819 623.222
ARA TOPLAM
291.837.655 104.415.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
291.837.655 104.415.287
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
509.673 0
Diğer Alacaklar
13 2.027.592 2.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.025.092 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.500 2.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25 8.371.052 18.786
Maddi Duran Varlıklar
27 17.350.351 1.814.359
Binalar
4.449.300 290.224
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.909.943 0
Taşıtlar
1.225.382 642.805
Mobilya ve Demirbaşlar
1.704.950 796.274
Özel Maliyetler
2.060.776 85.056
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 279.082 587.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 19.274.756 16.117.052
Lisanslar
6.865 9.822
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
19.267.891 16.107.230
Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.932.267 1.630.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.932.267 1.630.625
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.744.773 20.171.054
TOPLAM VARLIKLAR
342.582.428 124.586.341
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.461.120 5.201.303
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.461.120 5.201.303
Banka Kredileri
2.416.236 4.858.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44.884 343.270
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 139.987 60.521
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
139.987 60.521
Ticari Borçlar
10 126.911.606 47.286.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 126.911.606 47.286.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.531.108 992.240
Diğer Borçlar
13 6.898.375 3.016.839
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 146.805 75.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 6.751.570 2.941.129
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 44.857.011 13.291.024
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 44.857.011 13.291.024
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 44.148 44.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.917.565 1.193.063
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 9.138.748 865.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.545.843 865.854
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 7.592.905 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 0 13.580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 0 13.580
ARA TOPLAM
195.899.668 71.965.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.899.668 71.965.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.351.276 4.565.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.351.276 4.565.189
Banka Kredileri
2.007.963 4.096.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
343.313 468.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 387.276 1.044.423
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
387.276 1.044.423
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 154.518 198.666
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.274.259 2.499.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.274.259 2.499.646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.132.680 1.175.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.300.009 9.483.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.199.677 81.449.033
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 139.382.751 43.137.308
Ödenmiş Sermaye
26.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.955.039 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 65.190.632 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -297.659 -313.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -297.659 -313.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
286.829 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
286.829 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 11.729.891 1.774.852
Yasal Yedekler
1.774.852 1.774.852
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
9.955.039 0
Geç 34.146.203 15.080.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.382.751 43.137.308
TOPLAM KAYNAKLAR
342.582.428 124.586.341
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32 198.506.402 130.017.611
Satışların Maliyeti
32 -159.906.602 -104.982.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.599.800 25.035.450
BRÜT KAR (ZARAR)
38.599.800 25.035.450
Genel Yönetim Giderleri
33 -6.446.924 -4.344.862
Pazarlama Giderleri
33 -919.734 -76.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -15.178.834 -8.255.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 16.649.346 6.908.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -11.139.073 -1.447.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.564.581 17.819.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 0 4.257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 300.266 15.786
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.864.847 17.839.702
Finansman Gelirleri
38 23.076.213 5.929.758
Finansman Giderleri
39 -5.717.741 -6.804.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.223.319 16.964.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.077.116 -1.884.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -5.123.752 -1.400.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 46.636 -483.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.146.203 15.080.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.146.203 15.080.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.146.203 15.080.346
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 1,31000000 0,75000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.533 211.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41 15.533 211.966
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
286.829 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
286.829 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
286.829 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
302.362 211.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.448.565 15.292.312
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.448.565 15.292.312
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002524
BIST