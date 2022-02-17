***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 10.000.000 -525.158 1.034.552 7.862.526 9.473.076 27.844.996 27.844.996Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 -525.158 1.034.552 7.862.526 9.473.076 27.844.996 27.844.996Transferler740.300 8.732.776 -9.473.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)211.966 15.080.346 15.292.312 15.292.312Dönem Karı (Zararı)15.080.346 15.080.346 15.080.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)211.966 211.966 211.966Sermaye Arttırımı10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler31 20.000.000 313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 20.000.000 313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308Düzeltmelerden Sonraki Tutar20.000.000 313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308Transferler9.955.039 5.125.307 -15.080.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.533 286.829 34.146.203 34.448.565 34.448.565Dönem Karı (Zararı)34.146.203 34.146.203 34.146.203Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.533 286.829 302.362 302.362Sermaye Arttırımı6.000.000 6.000.000 6.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.955.039 -9.955.039 -9.955.039Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)65.190.632 65.190.632 65.190.632Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması561.285 561.285 561.285Dönem Sonu Bakiyeler31 26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -297.659 286.829 11.729.891 12.281.894 34.146.203 139.382.751 139.382.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI120.373.710 58.324.123Dönem Karı (Zararı)34.146.203 15.080.346Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.656.506 4.455.629Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27-28-10-28-35 3.535.224 1.497.957Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler36 90.658 55.131Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 90.658 -19.575Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 74.706Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 1.473.545 642.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 1.473.545 642.268Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35-38-39 -2.879.280 924.021Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -4.630.425 -658.312Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 1.751.145 1.642.994Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -60.661Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25 -300.266 -15.786İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 -300.266 -15.786Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 2.721.092 1.140.072Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler15.533 211.966İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler81.571.001 38.788.148Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -11.594.125 15.159.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -11.594.125 15.159.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 -957.658 30.658İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.456.069 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 498.411 30.658Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler11 2.932.200 -4.804.188Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 2.932.200 -4.804.188Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -11.982.592 -2.749.542Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -20.708.236 6.952.173Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 79.624.975 22.386.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 79.624.975 22.386.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 538.868 62.525Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 30.908.840 4.083.791Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 30.908.840 4.083.791Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 3.881.536 -2.338.991İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 71.095 -3.215.245İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.810.441 876.254Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)19 -44.148 -44.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22-23 8.971.341 49.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 617.403 193.582Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 8.353.938 -143.872Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları120.373.710 58.324.123YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.425.402 -10.234.302Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-519.628 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-8.000.000 12.786Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 8.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27-28 -21.905.774 -10.255.088Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -16.974.124 -837.576Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -4.931.650 -9.417.512FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.131.716 3.585.994Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri71.190.632 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri71.190.632 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.955.039 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.955.039 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.398.039 30.864.578Kredilerden Nakit Girişleri9 25.398.039 30.718.165Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 146.413Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.928.134 -26.149.882Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -29.928.134 -26.149.882Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-435.731 -477.077Ödenen Faiz39 -1.751.145 -1.642.994Alınan Faiz38 4.630.425 658.312Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.331 333.057YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.080.024 51.675.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.080.024 51.675.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.739.812 24.063.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ224.819.836 75.739.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 224.819.836 75.739.812Ticari Alacaklar10 18.735.970 7.165.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 18.735.970 7.165.775Diğer Alacaklar13 21.777 1.089.211İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 0 569.023İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 21.777 520.188Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 1.871.988 4.804.188Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 1.871.988 4.804.188Stoklar16 16.330.251 4.347.659Peşin Ödenmiş Giderler18 30.052.014 10.645.420İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 233.634 243.960İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 29.818.380 10.401.460Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 5.819 623.222İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 5.819 623.222ARA TOPLAM291.837.655 104.415.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR291.837.655 104.415.287DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar509.673 0Diğer Alacaklar13 2.027.592 2.500İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.025.092 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 2.500 2.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25 8.371.052 18.786Maddi Duran Varlıklar27 17.350.351 1.814.359Binalar4.449.300 290.224Tesis, Makine ve Cihazlar7.909.943 0Taşıtlar1.225.382 642.805Mobilya ve Demirbaşlar1.704.950 796.274Özel Maliyetler2.060.776 85.056Kullanım Hakkı Varlıkları29 279.082 587.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 19.274.756 16.117.052Lisanslar6.865 9.822Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri19.267.891 16.107.230Peşin Ödenmiş Giderler18 2.932.267 1.630.625İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 2.932.267 1.630.625TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.744.773 20.171.054TOPLAM VARLIKLAR342.582.428 124.586.341KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.461.120 5.201.303İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.461.120 5.201.303Banka Kredileri2.416.236 4.858.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar44.884 343.270Diğer Finansal Yükümlülükler9 139.987 60.521Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler139.987 60.521Ticari Borçlar10 126.911.606 47.286.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 126.911.606 47.286.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.531.108 992.240Diğer Borçlar13 6.898.375 3.016.839İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 146.805 75.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 6.751.570 2.941.129Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 44.857.011 13.291.024Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 44.857.011 13.291.024Devlet Teşvik ve Yardımları19 44.148 44.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.917.565 1.193.063Kısa Vadeli Karşılıklar30 9.138.748 865.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.545.843 865.854Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 7.592.905 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 0 13.580İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 0 13.580ARA TOPLAM195.899.668 71.965.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.899.668 71.965.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.351.276 4.565.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.351.276 4.565.189Banka Kredileri2.007.963 4.096.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar343.313 468.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 387.276 1.044.423Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri387.276 1.044.423Devlet Teşvik ve Yardımları19 154.518 198.666Uzun Vadeli Karşılıklar30 3.274.259 2.499.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 3.274.259 2.499.646Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.132.680 1.175.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.300.009 9.483.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER203.199.677 81.449.033ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 139.382.751 43.137.308Ödenmiş Sermaye26.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-9.955.039 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 65.190.632 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 -297.659 -313.192Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -297.659 -313.192Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)286.829 0Yabancı Para Çevrim Farkları286.829 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 11.729.891 1.774.852Yasal Yedekler1.774.852 1.774.852Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler9.955.039 0Geç 34.146.203 15.080.346TOPLAM ÖZKAYNAKLAR139.382.751 43.137.308TOPLAM KAYNAKLAR342.582.428 124.586.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 198.506.402 130.017.611Satışların Maliyeti32 -159.906.602 -104.982.161TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.599.800 25.035.450BRÜT KAR (ZARAR)38.599.800 25.035.450Genel Yönetim Giderleri33 -6.446.924 -4.344.862Pazarlama Giderleri33 -919.734 -76.129Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -15.178.834 -8.255.533Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 16.649.346 6.908.373Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -11.139.073 -1.447.640ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.564.581 17.819.659Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 0 4.257Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 300.266 15.786FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.864.847 17.839.702Finansman Gelirleri38 23.076.213 5.929.758Finansman Giderleri39 -5.717.741 -6.804.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.223.319 16.964.622Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.077.116 -1.884.276Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -5.123.752 -1.400.317Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 46.636 -483.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.146.203 15.080.346DÖNEM KARI (ZARARI)34.146.203 15.080.346Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.146.203 15.080.346Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 1,31000000 0,75000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.533 211.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41 15.533 211.966Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar286.829 0Yabancı Para Çevrim Farkları286.829 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)286.829 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)302.362 211.966TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.448.565 15.292.312Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.448.565 15.292.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002524BIST