***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olagan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.02.2022Genel Kurul Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4 - . 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - . 2021 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'nin onaylanması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,14 - 2021 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VBT Genel Kurul İlan Metnixx.pdf - İlan MetniEK: 2 VBT Genel Kurul Bilgilendirme Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24.03.2022 Perşembe günü (Bugün) yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup gündem maddelerine ilişkin Tutanak ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 VBT 2021 Olağan G Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 VBT Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2022 tarhinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçaları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022247BIST