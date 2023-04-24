***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.04.2023 19:11
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 09.03.2023
Genel Kurul Tarihi 10.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - . Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - . 2022 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - . Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 VBT OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 VBT BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 10.04.2023 Pazartesi günü (Bugün) yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup gündem maddelerine ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 VBT YAZILIM 2022 YILI G Kurul Toplantı Tutanağı 10.04.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 VBT YAZILIM 2022 YILI G.Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10 Nisan 2023 tarhinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçaları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140571
BIST