***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 09.03.2023Genel Kurul Tarihi 10.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbulGündem Maddeleri1 - . Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - . 2022 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - . Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 VBT OGK İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 2022 VBT BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 10.04.2023 Pazartesi günü (Bugün) yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup gündem maddelerine ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 VBT YAZILIM 2022 YILI G Kurul Toplantı Tutanağı 10.04.2023.pdf - TutanakEK: 2 VBT YAZILIM 2022 YILI G.Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 10 Nisan 2023 tarhinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçaları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140571BIST