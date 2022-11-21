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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

21.11.2022 22:15
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul  A.Ş.'nin  21.11.2022  tarih ve E-18454353-100.06-12648 sayılı yazısı ile Şirketimiz  hisseleri üzerinde  gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı  hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.  
Şirketimiz hisseleri üzerinde  gerçekleşen  olağandışı  fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak  Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081499


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ARDYZ 9,35 246.691.307 % 10,00  
IMASM 154,00 34.027.424 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.977 7.084 12,00  
Yarım 3.394 3.463 6,00  
Çeyrek 1.692 1.731 3,00  
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Gümüş Gr. 12,52 12,54 0,06  
B. Petrol 87,82 87,82 0,20  
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