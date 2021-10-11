***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Genel Merkezinin yer aldığı 'AND PLAZA'nın 'Quick Tower Sitesi' olarak değiştirilmesi sebebiyle şirketimizin merkez adresi 'İçereköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi Blok N10-12 İç Kapı N 57 Ataşehir/ İSTANBUL olarak değişmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969639BIST