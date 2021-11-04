***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 04.11.2021 Tarihli kararı ileŞirketimiz yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Arnavutluk'ta 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak şirketin sermayesinin tamamı VBT Yazılım AŞ tarafından karşılanacak olup şirketin 31.12.2021'e kadar kurulması planlanmaktadır.Şirket kurulumu tamamlandığında ilgili şablon kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bil