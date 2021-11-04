***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 19:33
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 04.11.2021 Tarihli kararı ile
Şirketimiz yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Arnavutluk'ta 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak şirketin sermayesinin tamamı VBT Yazılım AŞ tarafından karşılanacak olup şirketin 31.12.2021'e kadar kurulması planlanmaktadır.
Şirket kurulumu tamamlandığında ilgili şablon kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bil
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
0
En Düşük
0
18:059,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0329
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
18:05562,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,40
|Açılış
|: 562,02
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7287
|9,7325
|% 0,51
|
|Euro
|11,2486
|11,2591
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,0958
|13,1615
|% 0,33
|
|Frank
|10,6231
|10,6871
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5873
|2,6003
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,11
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,73
|80,73
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05DEVA
Yüzde 4.59 oranında artışla 24.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 676 adet işlem
-
10:04GSRAY
Yüzde 5.80 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 593, 115 adet işlem
-
10:03CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 188.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 775 adet işlem
-
10:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, EREGL, TUPRS
-
10:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, PGSUS