***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz "İzahname''mizde kamuoyu ile paylaştığı ve 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Esnek Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımını (FLERPİ - Flex ERP) Web altyapısı ile Stok, Finans, Satış, Satınama, Üretim , E-ticaret Yönetimi ve Muhasebe Modüllerinin yazılım süreçlerini tamamlamış ve Beta Müşterilerinde test edilmiştir.Esnek Kurumsal Kaynak Planlama (FLERPİ - Flex ERP) Yazılımımızın tanıtımı ( Lansmanı) 25 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olup, 26.11.2021 Tarihi itibari ile satışına başlanacaktır.Böylece bundan sonra müşterilerimize ERP ( FLERPİ ), İnsan Kaynakları ( VizyonIK ) ve E-dönüşüm ( e-fatura,e-defter, e-arşiv, ebilet vb ) ürünlerini tek bir kanaldan verebiliyor olacağız.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977860BIST