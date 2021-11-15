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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2021 18:25
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz "İzahname''mizde kamuoyu ile paylaştığı ve 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Esnek Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımını (FLERPİ - Flex ERP) Web altyapısı ile  Stok, Finans, Satış, Satınama, Üretim , E-ticaret Yönetimi ve Muhasebe Modüllerinin yazılım süreçlerini tamamlamış ve Beta Müşterilerinde test edilmiştir. 
Esnek Kurumsal Kaynak Planlama (FLERPİ - Flex ERP) Yazılımımızın tanıtımı ( Lansmanı) 25 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olup, 26.11.2021 Tarihi itibari ile satışına başlanacaktır.
Böylece bundan sonra müşterilerimize ERP ( FLERPİ ), İnsan Kaynakları ( VizyonIK ) ve E-dönüşüm ( e-fatura,e-defter, e-arşiv, ebilet vb ) ürünlerini tek bir kanaldan verebiliyor olacağız.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977860


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