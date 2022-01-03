***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 18:38
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yöetim Kurulu'nun bugün (03.01.2022) yapmış olduğu toplantı sonucunda,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğnin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Özlem Nazlı ARIKAN'ın (Düzey 3 Belge N 214125,Kurumsal Yönetim Belge N 703343) 03.01.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticis ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988261
BIST
10:181.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 30,04
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1813,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1642
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1814,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1910
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:18767,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 8,20
|Açılış
|: 767,20
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:18
|CRFSA
|46,22
|3.207.992
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|32.345.843
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,18
|119.591.153
|% 7,81
|
|EDIP
|3,27
|9.457.807
|% 6,86
|
|PRKAB
|64,10
|42.403.037
|% -3,68
|
|BAGFS
|17,11
|15.923.556
|% -3,33
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,44
|335.237.444
|% 2,75
|
|EREGL
|30,00
|274.892.024
|% 2,60
|
|SISE
|14,22
|189.087.048
|% 2,60
|
|GARAN
|11,52
|175.632.011
|% 0,52
|
|KRDMD
|9,72
|167.294.731
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,24
|76.066.280
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,51
|83.038.806
|% 1,45
|
|KRDMD
|9,72
|167.294.731
|% 2,75
|
|TSPOR
|7,18
|119.591.153
|% 7,81
|
|GARAN
|11,52
|175.632.011
|% 0,52
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2211
|13,2325
|% 1,26
|
|Euro
|14,9173
|14,9928
|% 1,29
|
|Sterlin
|17,8182
|17,9076
|% 1,26
|
|Frank
|14,3920
|14,4787
|% 1,37
|
|Riyal
|3,5242
|3,5418
|% 1,32
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,39
|
|Altın Gr.
|770
|770
|10,96
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|0,09
|
|B. Petrol
|78,79
|78,79
|-0,19
|
Seans Raporu
10:18
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10:33KRSTL
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 755, 861 adet işlem
-
10:32IHEVA
Yüzde 4.85 oranında artışla 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 337, 019 adet işlem
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, AKBNK, EKGYO
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TOASO, TKFEN
-
10:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 94 artarak (% 1.51 ) 1, 739