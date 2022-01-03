***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yöetim Kurulu'nun bugün (03.01.2022) yapmış olduğu toplantı sonucunda,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğnin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Özlem Nazlı ARIKAN'ın (Düzey 3 Belge N 214125,Kurumsal Yönetim Belge N 703343) 03.01.2022 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticis ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988261BIST