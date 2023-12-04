***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 24.08.2023 tarihinde Haziran 2023 dönemine ilişkin sunumunu paylaşmıştı.Bugün, Eylül 2023 Mali verileri ve son gelişmeler ile güncellenmiş yatırımcı sunumumuzu ekte paylaşıyoruz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222110BIST