***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 18:31
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 24.08.2023 tarihinde Haziran 2023 dönemine ilişkin sunumunu paylaşmıştı.
Bugün, Eylül 2023 Mali verileri ve son gelişmeler ile güncellenmiş yatırımcı sunumumuzu ekte paylaşıyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222110
BIST
'
18:058.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,97
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.108
18:0528,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0460
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
18:0531,3137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1469
|Açılış
|: 31,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,2461
18:051.882,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -41,93
|Açılış
|: 1.882,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.878,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
|
|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
|
|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8919
|28,9420
|% 0,16
|
|Euro
|31,2973
|31,3137
|% -0,47
|
|Sterlin
|36,3451
|36,5274
|% -0,73
|
|Frank
|32,9605
|33,1591
|% -0,44
|
|Riyal
|7,6853
|7,7238
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,49
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|920,17
|921,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,49
|978,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,81
|2.025,09
|% 0,66
|