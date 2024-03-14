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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2024 18:37
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nedim Nazlı'nın 16.03.2021 tarihinden itibaren yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliğinden, 14.03.2024 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Nedim Nazlı'nın  yerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde görev almak üzere şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan 48889166202 TC kimlik numaralı  Sayın Tayfun Yurdagül'ün 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyrulur
Saygılarımızla  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258905


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