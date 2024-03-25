***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 19:00
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.11.2023 tarihli açıklamamız ile VBT Yazılım A.Ş. olarak hedefimize ulaşmak için yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere iştirak yoluyla katılım sağlamaya devam edilmesi, bu süreci kolaylaştırmak üzere bir fon kurulması ,şirketimiz ile NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. arasında iş modelimize uygun ve şirketimizin stratejik odak alanları ile uyumlu girişimlere yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulması için anlaşma sağlandığı ve "Neo Portföy Yönetimi A.Ş. VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu " kuruluşu için 02.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu kamu oyu ile paylaşılmıştır.
Neo Portföy Yönetimi AŞ VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başvurusu SPK tarafından kabul edilmiştir.
Tüm paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262242
BIST
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18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2000
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1810
En Düşük
31,8377
18:0534,9014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2989
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9149
En Düşük
34,5419
18:052.249,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 23,39
|Açılış
|: 2.249,19
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1623
|32,1689
|% 0,63
|
|Euro
|34,8880
|34,9020
|% 0,87
|
|Sterlin
|41,0086
|41,2142
|% -0,59
|
|Frank
|36,1002
|36,2812
|% -1,04
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|905,09
|906,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,94
|1.015,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,00
|86,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,29
|2.173,63
|% 0,66
|