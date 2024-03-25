***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.11.2023 tarihli açıklamamız ile VBT Yazılım A.Ş. olarak hedefimize ulaşmak için yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere iştirak yoluyla katılım sağlamaya devam edilmesi, bu süreci kolaylaştırmak üzere bir fon kurulması ,şirketimiz ile NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. arasında iş modelimize uygun ve şirketimizin stratejik odak alanları ile uyumlu girişimlere yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulması için anlaşma sağlandığı ve "Neo Portföy Yönetimi A.Ş. VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu " kuruluşu için 02.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu kamu oyu ile paylaşılmıştır.Neo Portföy Yönetimi AŞ VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başvurusu SPK tarafından kabul edilmiştir.Tüm paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262242BIST