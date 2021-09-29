***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Paylarının Geri AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak VBT Yazılım A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla· Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,· Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %1,923 'una karşılık gelen 500.000,00.-TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 500.000 adet pay) olarak belirlenmesine,· Geri alım için ayrılacak fonun, 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,· Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965792BIST