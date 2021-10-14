***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 14.10.2021 tarihli pay geri alım işlemleri hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 07.10.2021 110.000 0,423 20,798B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 14.10.2021 87.000 0,334 20,839Ek Açıklamalar29.09.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 14.10.2021 tarihinde yapılan pay geri alım işlemleri tabloya eklenmiştir.14.10.2021 Tarihinde 20.66 - 21.00 TL fiyat aralığından (ortalama 20.839 TL) 87.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu VBTYZ payları bu işlem neticesinde 197.000 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı % 0,757'dir)Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970902BIST