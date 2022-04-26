***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 07.10.2021 110.000 0,423 20,798B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 14.10.2021 87.000 0,334 20,839B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 21.10.2021 93.000 0,357 20,344B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 10.11.2021 100.000 0,384 20,449B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 18.11.2021 95.500 0,367 20,012Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 21 20,492 9.948.885,62 Şirket Kaynakları 485.500 1,867Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı neticesinde karar vermiş olduğu pay geri alım programı dahilinde 18.11.2021 tarihinde yapılan alımlarla belirlenmiş olan 10.000.000 TL.tutarındaki geri alım işlemi tutarına ulaşılmıştır.17.01. 2022 tarihinde yapılan açıklamada geri alım programının tamamlandığı duyurulmuş ancak teknik anlamda ekran üzerinden bu işlem gerçekleştirlememiştir. İşbu açıklamamız, 18.11.2021 tarihinde ve 17.01.2022 tarihinde yapılan açıklamalarımız doğrultusunda ilgili açıklamaların revizesidir.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024035BIST