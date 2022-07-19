***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 19:08
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
VBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı Ortaklık
BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 20000000 10000000 TRY 50 İŞTİRAK
Datamınd Bilişim AŞ. Yazılım ve Veri Analizi 5500000 2816000 TRY 51,2 Bağlı Ortaklık
VBT Software DE GmbH Yazılım Hizmetleri 100000 100000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin bağlı ortaklığı olan VBT Software DE GmbH'nın kuruluş işlemleri tamamlanmıştı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046677
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0360
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6156
En Düşük
17,4800
18:0517,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0333
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,8646
18:05962,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,58
|Açılış
|: 962,65
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5924
|17,5956
|% 0,21
|
|Euro
|17,9061
|17,9352
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,9885
|21,0938
|% -0,03
|
|Frank
|18,0163
|18,1248
|% -0,15
|
|Riyal
|4,6661
|4,6895
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-9,30
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.542
|6.622
|-9,00
|
|Yarım
|3.188
|3.235
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de