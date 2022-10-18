Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2022 18:55
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
VBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı Ortaklık
BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 20000000 10000000 TRY 50 İŞTİRAK
VBT Software DE GmbH Yazılım Hizmetleri 100000 100000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
KPAY Ödeme Teknolojileri Dan.San ve Tic. AŞ. Ödeme Teknolojileri 214268 64286 TRY 30 İŞTİRAK

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin bağlı ortaklığı olan KPAY Ödeme Teknolojileri Danışmanlık San. ve Tic. AŞ'nin Genel Kurulu yapılmış ve VBT Yazılım AŞ'nin ortak olma süreçi tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072769


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.880
Değişim :  1,01% |  38,78
Açılış :  3.851  
Önceki Kapanış :  3.842  
En Yüksek
3.917 En Düşük
3.844
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 34,10 163.484.355 % 10,00  
GESAN 149,60 550.625.920 % 10,00  
ESEN 58,30 421.530.982 % 10,00  
BRYAT 730,40 109.106.157 % 10,00  
PENTA 585,60 29.996.100 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5862 18,5889 % 0,02  
Euro 18,1490 18,1696 % -0,87  
Sterlin 20,7431 20,8471 % -1,14  
Frank 18,4104 18,5213 % -1,15  
Riyal 4,9293 4,9540 % -0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.629 1.629 -23,03  
Altın Gr. 973 973 -14,60  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.618 6.711 -53,00  
Yarım 3.225 3.281 -28,00  
Çeyrek 1.615 1.642 -14,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,42 -0,33  
Gümüş Gr. 10,99 11,01 -0,21  
B. Petrol 91,81 91,81 1,78  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru