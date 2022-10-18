***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2022 18:55
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
VBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı Ortaklık
BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 20000000 10000000 TRY 50 İŞTİRAK
VBT Software DE GmbH Yazılım Hizmetleri 100000 100000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
KPAY Ödeme Teknolojileri Dan.San ve Tic. AŞ. Ödeme Teknolojileri 214268 64286 TRY 30 İŞTİRAK
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin bağlı ortaklığı olan KPAY Ödeme Teknolojileri Danışmanlık San. ve Tic. AŞ'nin Genel Kurulu yapılmış ve VBT Yazılım AŞ'nin ortak olma süreçi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072769
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1633
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1402
18:05972,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -14,69
|Açılış
|: 972,79
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
972,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5862
|18,5889
|% 0,02
|
|Euro
|18,1490
|18,1696
|% -0,87
|
|Sterlin
|20,7431
|20,8471
|% -1,14
|
|Frank
|18,4104
|18,5213
|% -1,15
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-23,03
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-14,60
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.618
|6.711
|-53,00
|
|Yarım
|3.225
|3.281
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.642
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|1,78
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem