***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Uyum Raporu ve Beyanı ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121276BIST