***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.09.2022 07:55
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye'de yerleşik Özel Bir Banka
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., 7 Temmuz 2022 tarihinde KAP açıklaması yaparak Türkiye'de yerleşik Özel Bir Banka ile yaptığımız, toplam bedeli
10.290.000 Amerikan Dolar olan sözleşme kapsamında
"2 adet IBM Mainframe, 1 Adet CF Makinesi ve 2 adet IBM Power Sunucu" Bankamıza teslim edilmiş, faturası kesilmiş ve ödemesi alınmıştır. Aynı şekilde tedarik tarafında da
tüm faturalar ödenmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060816
BIST
10:523.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 56,08
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:5218,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2419
En Düşük
18,2142
10:5218,2335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:521.007,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.007,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:49
|ZRGYO
|4,98
|58.909.967
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,94
|57.452.972
|% 9,40
|
|DESA
|25,24
|13.170.206
|% 9,08
|
|BURCE
|38,56
|10.619.879
|% 8,87
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|DMSAS
|8,08
|5.393.923
|% -3,58
|
|TSKB
|6,59
|29.574.148
|% -3,51
|
|AYEN
|25,72
|82.603.442
|% -3,16
|
|SANEL
|10,13
|458.767
|% -3,15
|
|EKGYO
|5,07
|1.543.418.585
|% 3,89
|
|THYAO
|75,65
|1.373.503.484
|% 1,27
|
|EREGL
|31,84
|1.003.064.088
|% 3,58
|
|YKBNK
|7,92
|890.384.967
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|889.499.509
|% 2,83
|
|EKGYO
|5,07
|1.543.418.585
|% 3,89
|
|YKBNK
|7,92
|890.384.967
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|889.499.509
|% 2,83
|
|AKBNK
|15,66
|880.258.121
|% -0,19
|
|HALKB
|11,57
|620.636.603
|% 1,67
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2339
|18,2423
|% 0,15
|
|Euro
|18,2367
|18,2475
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,8936
|20,9984
|% -0,35
|
|Frank
|18,6033
|18,7153
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8397
|4,8640
|% 0,09
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.809
|6.879
|-16,00
|
|Yarım
|3.318
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|88,48
|88,48
|0,48
|
Seans Raporu
10:49
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-
11:04VKGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 271, 352 adet işlem
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11:03DESA
Yüzde 9.25 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 135 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 55 artarak (% 1.76 ) 3, 794
-
11:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
11:02XU100
Endeks 3, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 18, 419.00 milyon TL de