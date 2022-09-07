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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

07.09.2022 07:55
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye'de yerleşik Özel Bir Banka
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., 7 Temmuz 2022 tarihinde KAP açıklaması yaparak  Türkiye'de  yerleşik Özel Bir Banka ile  yaptığımız, toplam bedeli 
10.290.000 Amerikan Dolar olan sözleşme kapsamında
"2 adet IBM Mainframe, 1 Adet CF Makinesi ve 2 adet IBM Power Sunucu"  Bankamıza  teslim edilmiş, faturası kesilmiş ve ödemesi alınmıştır. Aynı şekilde tedarik tarafında da 
tüm faturalar ödenmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060816


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Yarım 3.318 3.360 -8,00  
Çeyrek 1.664 1.682 -5,00  
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B. Petrol 88,48 88,48 0,48  
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