***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTürkiye'de yerleşik Özel Bir BankaVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih07/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz VBT Yazılım A.Ş., 7 Temmuz 2022 tarihinde KAP açıklaması yaparak Türkiye'de yerleşik Özel Bir Banka ile yaptığımız, toplam bedeli10.290.000 Amerikan Dolar olan sözleşme kapsamında"2 adet IBM Mainframe, 1 Adet CF Makinesi ve 2 adet IBM Power Sunucu" Bankamıza teslim edilmiş, faturası kesilmiş ve ödemesi alınmıştır. Aynı şekilde tedarik tarafında datüm faturalar ödenmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060816BIST