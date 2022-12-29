***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.12.2022 18:44
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/12/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
09.12.2022 Tarihli açıklamamız ile şirketimizin Sosyal Güvenlik Kururmundan 56.890.000 TL bedel ile "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini " ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.
Söz konusu ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091271
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
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|Önceki Kapanış
|: 5.346
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5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 18,8850
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|Önceki Kapanış
|: 18,8450
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18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1304
|Açılış
|: 20,1100
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|Önceki Kapanış
|: 20,0500
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20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.092,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 1.092,21
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|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
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1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7009
|18,7136
|% 0,02
|
|Euro
|19,9516
|19,9870
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,4919
|22,6047
|% 0,32
|
|Frank
|20,1758
|20,2973
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9605
|4,9854
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|10,49
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|5,23
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.365
|7.427
|37,00
|
|Yarım
|3.566
|3.630
|12,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.814
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,28
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|-0,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında