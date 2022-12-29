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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

29.12.2022 18:44
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/12/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

09.12.2022 Tarihli açıklamamız ile şirketimizin Sosyal Güvenlik Kururmundan 56.890.000 TL bedel ile "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini " ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme  imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.
Söz konusu  ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli  Kurumu ile sözleşme imzalanmıştır. 
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091271


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TERA 17,71 1.105.423 % 10,00  
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Yarım 3.566 3.630 12,00  
Çeyrek 1.789 1.814 5,00  
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Gümüş Gr. 14,40 14,43 0,28  
B. Petrol 83,03 83,03 -0,96  
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