***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 180.000 -525 12.612 124.065 66.818 382.970Yeni Bakiye16 180.000 -525 12.612 124.065 66.818 382.970Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-517 0 -36.974 -37.491Kar Dağıtımı428 3.341 63.049 -66.818Yedeklere Aktarılan Tutarlar428 3.341 63.049 -66.818Dönem Sonu Bakiyeler180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479Yeni Bakiye16 180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)202 -52.232 -52.030Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-428 -428Kar Dağıtımı690 -37.664 36.974Yedeklere Aktarılan Tutarlar690 -37.664 36.974Dönem Sonu Bakiyeler180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 961.062 1.012.950FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER19 961.062 1.012.950Finansman Kredilerinden Alınan Faizler19 940.694 991.156Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar19 20.368 21.794KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-906.772 -922.266Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-789.252 -784.045Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-883 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-97.616 -116.152Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-19.021 -22.069BRÜT KAR (ZARAR)54.290 90.684ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-172.064 -102.184Personel Giderleri20 -23.406 -20.148Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri15 -1.026 -225Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri20 -147.472 -80.207Diğer21 -160 -1.604BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-117.774 -11.500DİĞER FAALİYET GELİRLERİ301.348 791.664Bankalardan Alınan Faizler6.167 11.733Kambiyo İşlemleri Karı181.148 721.799Diğer21 114.033 58.132KARŞILIK GİDERLERİ-84.146 -142.628Özel Karşılıklar5 -84.146 -142.470Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar21 0 -157Diğer0 -1DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-164.270 -684.864Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-164.270 -684.864Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)-64.842 -47.328BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-64.842 -47.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 12.610 10.354Cari Vergi Karşılığı22 9.887 -17.202Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi22 2.723 27.556SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-52.232 -36.974DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-52.232 -36.974Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 -52.232 -36.974Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,29020000 -0,20540000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-27.363 80.915Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri968.096 993.850Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-948.332 -944.126Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar20.368 21.794Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,21 78.649 39.172Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-25.376 -20.617Ödenen Vergiler0 -21.868Diğer-120.768 12.710Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim635.774 -699.754Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış2.464.684 -265.022Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış820.414 298.416Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.535.482 -883.459Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-113.842 150.311Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı608.411 -618.839YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.060 -1.220Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.962 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-21.988 -8.859Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-20.086 -10.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit368.960 816.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-817.450 -130.000İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin ÖdemelerDiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-448.490 686.500Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.803 6.313Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)141.638 63.895Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 100.089 36.194Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 241.727 100.089Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-52.232 -36.974DİĞER KAPSAMLI GELİRLER202 -517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar202 -517Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 253 -646Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -51 129Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.030 -37.491Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 200.913 40.814 241.727 141.299 679.490 820.789GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 4.942.458 254.548 5.197.006 7.516.332 250.739 7.767.071Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri5 4.742.447 254.459 4.996.906 7.185.092 250.739 7.435.831Tüketici Kredileri5 1.450.113 0 1.450.113 2.363.490 0 2.363.490Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler5 3.292.334 254.459 3.546.793 4.821.602 250.739 5.072.341Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 355.759 89 355.848 557.258 0 557.258Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -155.748 0 -155.748 -226.018 0 -226.018ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 8.104 0 8.104 4.471 0 4.471MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 55.292 0 55.292 46.308 0 46.308YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI333 0 333 203 0 203ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 46.539 0 46.539 43.867 0 43.867DİĞER AKTİFLER10 15.403 2.633 18.036 114.655 1.827 116.482ARA TOPLAM5.269.042 297.995 5.567.037 7.867.135 932.056 8.799.191SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 1.488 0 1.488 2.756 0 2.756Satış Amaçlı1.488 0 1.488 2.756 0 2.756Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI5.270.530 297.995 5.568.525 7.869.891 932.056 8.801.947YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 3.300.486 1.480.241 4.780.727 4.401.682 2.975.108 7.376.790FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR5.635 0 5.635 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 369.744 0 369.744 818.234 0 818.234GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR15 24.855 0 24.855 45.592 0 45.592Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.811 0 8.811 9.595 0 9.595Genel Karşılıklar14.992 0 14.992 24.564 0 1.052 0 1.052 11.433 0 11.433CARİ VERGİ BORCU13 8.772 61 8.833 16.058 72 16.130ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER12 81.484 4.226 85.710 191.382 8.340 199.722ARA TOPLAM3.790.976 1.484.528 5.275.504 5.472.948 2.983.520 8.456.468SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 293.021 0 293.021 345.479 0 345.479Ödenmiş Sermaye16 180.000 0 180.000 180.000 0 180.000Sermaye Yedekleri1.118 0 1.118 428 0 428Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.118 0 1.118 428 0 428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18 -840 0 -840 -1.042 0 -1.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri17 15.953 0 15.953 15.953 0 15.953Yasal Yedekler17 15.953 0 15.953 15.953 0 15.953Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar17 96.790 0 96.790 150.140 0 150.140Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı17 149.022 0 149.022 187.114 0 187.114Dönem Net Kâr veya Zararı17 -52.232 0 -52.232 -36.974 0 -36.974Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.083.997 1.484.528 5.568.525 5.818.427 2.983.520 8.801.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR14 17.014.815 2.486.757 19.501.572 24.492.834 3.466.003 27.958.837VERİLEN TEMİNATLAR14 2.144 2.144 72.966 72.966TAAHHÜTLER14 95.015 465 95.480 70.682 1.666 72.348Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler95.015 465 95.480 70.682 1.666 72.348Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler95.015 465 95.480 70.682 1.666 72.348TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET KIYMETLER1.236 1.236 1.094 1.094NAZIM HESAPLAR TOPLAMI17.111.974 2.488.458 19.600.432 24.636.482 3.468.763 28.105.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823614BIST