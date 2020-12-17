***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
17.12.2020 13:23
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Yeni Bakiye
180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
244 -32.684 -32.440
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-428 -428
Kar Dağıtımı
690 -37.664 36.974
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
690 -37.664 36.974
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -798 15.953 149.022 -32.684 312.611
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Yeni Bakiye
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69 44.926 44.995
Kar Dağıtımı
-52.232 52.232
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -771 15.953 96.790 44.926 338.016
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
348.763 505.411 0 0
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
10 348.763 505.411 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
10 341.660 490.267
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 7.103 15.144
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-259.790 -529.498 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-231.470 -456.769
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-582 -456
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.666 -58.605
Diğer Faiz Giderleri
-104 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.968 -13.668
BRÜT KAR (ZARAR)
88.973 -24.087 0 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-54.440 -78.002 0 0
Personel Giderleri
-10.850 -11.291
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-5.726 -465
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-27.550 -63.326
Diğer
-10.314 -2.920
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
34.533 -102.089 0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
194.171 281.839 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
136 4.340
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
173.138 179.111
Diğer
20.897 98.388
KARŞILIK GİDERLERİ
-17.208 -59.840 0 0
Özel Karşılıklar
-17.208 -59.840
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-152.639 -162.391 0 0
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-152.639 -162.391
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
58.857 -42.481 0 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.857 -42.481 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -13.931 9.797 0 0
Cari Vergi Karşılığı
11 0 9.707
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-14.021 90
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 90
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
44.926 -32.684 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
44.926 -32.684 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.926 -32.684
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
112.564 -48.890
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
303.927 501.499
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-187.611 -582.197
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 7.103 15.144
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.396 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 2.181 64.613
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.950 -18.913
Ödenen Vergiler
11 0 5.221
Diğer
-42.482 -34.257
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-169.461 492.499
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
529.708 1.496.394
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
25.572 714.548
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-483.342 -1.633.974
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-241.399 -84.469
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-56.897 443.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-770 -4.499
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.186 -637
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-4.674 -2.813
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.258 -7.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-205.776
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 -205.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-3.828 7.280
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-64.983 237.164
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
241.727 100.089
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
176.744 337.253
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.926 -32.684
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
69 244 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69 244 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86 305
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17 -61
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.995 -32.440 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 160.031 16.713 176.744 200.913 40.814 241.727
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.473.386 212.392 4.685.778 4.942.458 254.548 5.197.006
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
5 4.329.064 212.392 4.541.456 4.742.447 254.459 4.996.906
Tüketici Kredileri
5 1.248.669 0 1.248.669 1.450.113 0 1.450.113
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
5 3.080.395 212.392 3.292.787 3.292.334 254.459 3.546.793
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8 315.097 0 315.097 355.759 89 355.848
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-170.775 0 -170.775 -155.748 0 -155.748
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.742 0 7.742 8.104 0 8.104
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
58.533 0 58.533 55.292 0 55.292
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
367 0 367 3635
BIST