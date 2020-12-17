***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479Yeni Bakiye180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)244 -32.684 -32.440Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-428 -428Kar Dağıtımı690 -37.664 36.974Yedeklere Aktarılan Tutarlar690 -37.664 36.974Dönem Sonu Bakiyeler180.000 1.118 -798 15.953 149.022 -32.684 312.611Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021Yeni Bakiye180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69 44.926 44.995Kar Dağıtımı-52.232 52.232Dönem Sonu Bakiyeler180.000 1.118 -771 15.953 96.790 44.926 338.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ348.763 505.411 0 0FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER10 348.763 505.411 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler10 341.660 490.267Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar10 7.103 15.144KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-259.790 -529.498 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-231.470 -456.769Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-582 -456İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-21.666 -58.605Diğer Faiz Giderleri-104 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.968 -13.668BRÜT KAR (ZARAR)88.973 -24.087 0 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-54.440 -78.002 0 0Personel Giderleri-10.850 -11.291Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-5.726 -465Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-27.550 -63.326Diğer-10.314 -2.920BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)34.533 -102.089 0 0DİĞER FAALİYET GELİRLERİ194.171 281.839 0 0Bankalardan Alınan Faizler136 4.340Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı173.138 179.111Diğer20.897 98.388KARŞILIK GİDERLERİ-17.208 -59.840 0 0Özel Karşılıklar-17.208 -59.840Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-152.639 -162.391 0 0Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-152.639 -162.391Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)58.857 -42.481 0 0BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.857 -42.481 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -13.931 9.797 0 0Cari Vergi Karşılığı11 0 9.707Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-14.021 90Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 90SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)44.926 -32.684 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI44.926 -32.684 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.926 -32.684Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı112.564 -48.890Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri303.927 501.499Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-187.611 -582.197Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar10 7.103 15.144Elde Edilen Diğer Kazançlar41.396 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 2.181 64.613Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.950 -18.913Ödenen Vergiler11 0 5.221Diğer-42.482 -34.257Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-169.461 492.499Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış529.708 1.496.394Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış25.572 714.548Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-483.342 -1.633.974Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-241.399 -84.469Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-56.897 443.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-770 -4.499Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.186 -637Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-4.674 -2.813Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.258 -7.949FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-205.776İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin ÖdemelerDiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 -205.776Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-3.828 7.280Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-64.983 237.164Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar241.727 100.089Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar176.744 337.253Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.926 -32.684DİĞER KAPSAMLI GELİRLER69 244 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar69 244 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86 305Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17 -61Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.995 -32.440 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 160.031 16.713 176.744 200.913 40.814 241.727GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.473.386 212.392 4.685.778 4.942.458 254.548 5.197.006Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri5 4.329.064 212.392 4.541.456 4.742.447 254.459 4.996.906Tüketici Kredileri5 1.248.669 0 1.248.669 1.450.113 0 1.450.113Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler5 3.080.395 212.392 3.292.787 3.292.334 254.459 3.546.793Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8 315.097 0 315.097 355.759 89 355.848Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-170.775 0 -170.775 -155.748 0 -155.748ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.742 0 7.742 8.104 0 8.104MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)58.533 0 58.533 55.292 0 55.292YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI367 0 367 3635BIST