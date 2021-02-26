***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479Yeni Bakiye16 180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)202 -52.232 -52.030Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-428 -428Kar Dağıtımı690 -37.664 36.974Yedeklere Aktarılan Tutarlar690 -37.664 36.974Dönem Sonu Bakiyeler180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021Yeni Bakiye16 180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-154 57.248 57.094Kar Dağıtımı-52.232 52.232Yedeklere Aktarılan Tutarlar-52.232 52.232Dönem Sonu Bakiyeler180.000 1.118 -994 15.953 96.790 57.248 350.115Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 746.635 961.062FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontoluDiğerFaktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontoluDiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER19 746.635 961.062Finansman Kredilerinden Alınan Faizler19 732.101 940.694Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar19 14.534 20.368KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama GelirleriFaaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-580.942 -906.772Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-535.461 -789.252Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.142 -883İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-30.952 -97.616Diğer Faiz Giderleri-104 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-13.283 -19.021BRÜT KAR (ZARAR)165.693 54.290ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-115.935 -172.064Personel Giderleri20 -24.652 -23.406Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri20 -337 -1.026Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri20 -83.739 -147.472Diğer21 -7.207 -160BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)49.758 -117.774DİĞER FAALİYET GELİRLERİ368.697 301.348Bankalardan Alınan Faizler364 6.167Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler KarıKambiyo İşlemleri Karı335.745 181.148Diğer21 32.588 114.033KARŞILIK GİDERLERİ-45.067 -84.146Özel Karşılıklar5 -36.793 -84.146Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar21 -8.273 0Diğer-1 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-297.312 -164.270Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-297.312 -164.270Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)76.076 -64.842BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.076 -64.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -18.828 12.610Cari Vergi Karşılığı22 0 9.887Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-18.898Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi22 70 2.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)57.248 -52.232DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI57.248 -52.232Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları57.248 -52.232Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı160.665 -27.363Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri634.535 968.096Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-441.838 -948.332Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar14.534 20.368Elde Edilen Diğer Kazançlar71.021 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,21 11.215 78.649Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-27.226 -25.376Ödenen Vergiler-227 0Diğer-101.349 -120.768Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim30.473 635.774Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-2.009.024 2.464.684Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-15.571 820.414Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.051.381 -2.535.482Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.687 -113.842Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı191.138 608.411YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-3.174 -1.060Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.497 2.962Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.426 0Diğer-14.576 -21.988Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.827 -20.086FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 368.960Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-316.459 -817.450İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-316.459 -448.490Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.726 1.803Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-134.422 141.638Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar241.727 100.089Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 107.305 241.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)57.248 -52.232DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-154 202Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-154 202Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -193 253Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 39 -51Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.094 -52.030Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 90.720 16.585 107.305 200.913 40.814 241.727GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 7.000.431 247.247 7.247.678 4.942.458 254.548 5.197.006Faktoring Alacakları