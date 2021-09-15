***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
15.09.2021 18:11
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Yeni Bakiye
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69 44.926 44.995
Kar Dağıtımı
-52.232 52.232
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-52.232 52.232
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -771 15.953 96.790 46.926 338.016
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 1.118 -994 15.953 96.790 57.248 350.115
Yeni Bakiye
180.000 1.118 -994 15.953 96.790 57.248 350.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-140 9.091 8.951
Kar Dağıtımı
229 57.019 -57.248
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
229 57.019 -57.248
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.347 -1.134 15.953 153.809 9.091 359.066
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
632.089 348.763 336.561 167.032
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
10 632.089 348.763 336.561 167.032
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
10 615.140 341.660 326.663 163.754
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 16.949 7.103 9.898 3.278
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-568.933 -259.790 -299.880 -126.787
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-555.680 -231.470 -289.204 -113.632
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-398 -582 -116 -292
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.503 -21.666 -5.178 -8.999
Diğer Faiz Giderleri
0 -104 0 -12
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.352 -5.968 -5.382 -3.852
BRÜT KAR (ZARAR)
63.156 88.973 36.681 40.245
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-25.481
Personel Giderleri
-13.982 -10.850 -8.285 -5.689
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-310 -5.726 -179 -147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-32.380 -27.550 -14.270 -14.590
Diğer
-8.320 -10.314 -2.107 -5.055
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.164 34.533 11.840 14.764
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
106.788 194.171 55.683 93.440
Bankalardan Alınan Faizler
1.044 136 932 64
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
9.721 0 9.721 0
Kambiyo İşlemleri Karı
68.960 173.138 30.171 76.662
Diğer
27.063 20.897 14.859 16.714
KARŞILIK GİDERLERİ
-6.425 -17.208 -1.030 -12.825
Özel Karşılıklar
-17.208 -12.825
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
-6.425 0 -1.030 0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-96.391 -152.639 -59.978 -67.186
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-484 0 -484
Kambiyo İşlemleri Zararı
-95.907 -152.639 -59.494 -67.186
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.136 58.857 6.515 28.193
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.136 58.857 6.515 28.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -3.045 -13.931 -1.870 -7.689
Cari Vergi Karşılığı
11 0 0 5.733
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -4.181 -14.021 -3.006 -13.422
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 1.136 90 1.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.091 44.926 4.645 20.504
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.091 44.926 4.645 20.504
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.091 44.926 4.645 20.504
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
120.408 112.564
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
599.313 303.927
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-468.144 -187.611
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 16.949 7.103
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.353 41.396
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 23.868 2.181
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.200 -11.950
Ödenen Vergiler
-93 0
Diğer
-44.638 -42.482
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-254.227 -169.461
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış