***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021Yeni Bakiye180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69 44.926 44.995Kar Dağıtımı-52.232 52.232Yedeklere Aktarılan Tutarlar-52.232 52.232Dönem Sonu Bakiyeler180.000 1.118 -771 15.953 96.790 46.926 338.016Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler180.000 1.118 -994 15.953 96.790 57.248 350.115Yeni Bakiye180.000 1.118 -994 15.953 96.790 57.248 350.115Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-140 9.091 8.951Kar Dağıtımı229 57.019 -57.248Yedeklere Aktarılan Tutarlar229 57.019 -57.248Dönem Sonu Bakiyeler180.000 1.347 -1.134 15.953 153.809 9.091 359.066Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ632.089 348.763 336.561 167.032FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER10 632.089 348.763 336.561 167.032Finansman Kredilerinden Alınan Faizler10 615.140 341.660 326.663 163.754Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar10 16.949 7.103 9.898 3.278KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-568.933 -259.790 -299.880 -126.787Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-555.680 -231.470 -289.204 -113.632Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-398 -582 -116 -292İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.503 -21.666 -5.178 -8.999Diğer Faiz Giderleri0 -104 0 -12Verilen Ücret ve Komisyonlar-6.352 -5.968 -5.382 -3.852BRÜT KAR (ZARAR)63.156 88.973 36.681 40.245ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-25.481Personel Giderleri-13.982 -10.850 -8.285 -5.689Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-310 -5.726 -179 -147Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-32.380 -27.550 -14.270 -14.590Diğer-8.320 -10.314 -2.107 -5.055BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)8.164 34.533 11.840 14.764DİĞER FAALİYET GELİRLERİ106.788 194.171 55.683 93.440Bankalardan Alınan Faizler1.044 136 932 64Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı9.721 0 9.721 0Kambiyo İşlemleri Karı68.960 173.138 30.171 76.662Diğer27.063 20.897 14.859 16.714KARŞILIK GİDERLERİ-6.425 -17.208 -1.030 -12.825Özel Karşılıklar-17.208 -12.825Beklenen Zarar KarşılıklarıGenel Karşılıklar-6.425 0 -1.030 0DiğerDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-96.391 -152.639 -59.978 -67.186Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-484 0 -484Kambiyo İşlemleri Zararı-95.907 -152.639 -59.494 -67.186Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)12.136 58.857 6.515 28.193BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.136 58.857 6.515 28.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -3.045 -13.931 -1.870 -7.689Cari Vergi Karşılığı11 0 0 5.733Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -4.181 -14.021 -3.006 -13.422Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 1.136 90 1.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.091 44.926 4.645 20.504DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9.091 44.926 4.645 20.504Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.091 44.926 4.645 20.504Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı120.408 112.564Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri599.313 303.927Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-468.144 -187.611Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar10 16.949 7.103Elde Edilen Diğer Kazançlar9.353 41.396Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 23.868 2.181Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.200 -11.950Ödenen Vergiler-93 0Diğer-44.638 -42.482Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-254.227 -169.461Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış