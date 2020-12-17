***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
17.12.2020 13:23
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 700.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 03.12.2020 tarih ve 75/1494 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893634
BIST
17:421.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
17:427,7295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0731
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
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7,8063
En Düşük
7,7244
17:429,4826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0279
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,5563
En Düşük
9,4738
17:42470,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,06
|Açılış
|: 470,91
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler17:42
|NTHOL
|3,63
|265.344.594
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.032.718
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.471.338
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.078.389
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.344.318
|% 9,98
|
|ORMA
|10,35
|119.672
|% -10,00
|
|NIBAS
|75,65
|15.035.235
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|RODRG
|13,28
|552.956
|% -9,97
|
|THYAO
|13,12
|2.750.131.793
|% 3,39
|
|PGSUS
|74,70
|1.913.743.609
|% 9,85
|
|GARAN
|9,78
|1.646.568.629
|% 0,62
|
|ODAS
|4,00
|1.153.306.813
|% -1,48
|
|ISGYO
|2,29
|804.360.310
|% -3,78
|
|ISGYO
|2,29
|804.360.310
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,11
|632.842.949
|% 2,43
|
|ODAS
|4,00
|1.153.306.813
|% -1,48
|
|TSKB
|1,69
|452.858.697
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,02
|487.751.751
|% 4,12
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7250
|7,7295
|% -0,94
|
|Euro
|9,4725
|9,4826
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,4816
|10,5342
|% -0,17
|
|Frank
|8,7146
|8,7671
|% -0,71
|
|Riyal
|2,0560
|2,0663
|% -0,88
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|28,86
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,08
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,32
|