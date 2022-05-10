***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 24.03.2022 tarih ve 14/439 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028411BIST