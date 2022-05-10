***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
10.05.2022 16:32
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 24.03.2022 tarih ve 14/439 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028411
BIST
16:532.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,14
|Açılış
|: 2.478
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|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 1,29%
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|Açılış
|: 910,90
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PKENT
|229,40
|69.979.130
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.052.502
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.041.419
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.174.992
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.873.588
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.892.465
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,01
|27.494.627
|% -8,79
|
|ETILR
|9,50
|41.891.246
|% -6,13
|
|AKSGY
|2,17
|30.584.417
|% -6,06
|
|SISE
|19,95
|2.789.874.036
|% 3,58
|
|KRDMD
|16,68
|2.332.243.278
|% 2,14
|
|THYAO
|42,38
|2.092.743.038
|% 0,19
|
|EREGL
|34,36
|1.855.818.056
|% 2,51
|
|ASELS
|24,10
|1.728.167.427
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,79
|1.375.444.473
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,30
|511.578.895
|% 9,52
|
|YKBNK
|4,87
|778.143.341
|% 0,21
|
|SISE
|19,95
|2.789.874.036
|% 3,58
|
|DOHOL
|3,80
|529.944.127
|% 2,98
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2480
|15,2592
|% 1,15
|
|Euro
|16,0941
|16,1192
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,7260
|18,8199
|% 0,98
|
|Frank
|15,3022
|15,3944
|% 1,22
|
|Riyal
|4,0543
|4,0746
|% 1,11
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,18
|
|Altın Gr.
|913
|913
|14,20
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|40,81
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,74
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|