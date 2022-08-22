***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
22.08.2022 10:24
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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19/8/22
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1225 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057454
BIST
13:363.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 23,62
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.045
En Düşük
3.011
13:3618,1288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:3618,1533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:361.011,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.011,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:36
|YYAPI
|1,32
|55.025.217
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.312.168
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|187.696.266
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.726.749
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,42
|326.906.398
|% -7,38
|
|GLRYH
|3,83
|43.449.384
|% -6,59
|
|DENGE
|2,09
|31.621.622
|% -6,28
|
|GZNMI
|39,04
|173.429.378
|% -5,43
|
|SKTAS
|3,01
|21.895.972
|% -5,05
|
|THYAO
|68,40
|1.869.197.923
|% -0,15
|
|SASA
|54,85
|1.484.056.916
|% 3,49
|
|EKGYO
|3,77
|1.239.244.556
|% 3,01
|
|PETKM
|11,79
|1.229.710.587
|% 1,64
|
|HEKTS
|42,02
|1.131.367.772
|% 7,03
|
|EKGYO
|3,77
|1.239.244.556
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,69
|892.098.003
|% 0,35
|
|ADESE
|0,92
|122.747.756
|% 5,75
|
|DOHOL
|4,93
|620.613.578
|% -0,60
|
|PETKM
|11,79
|1.229.710.587
|% 1,64
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1183
|18,1288
|% 0,24
|
|Euro
|18,1361
|18,1533
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,3291
|21,4361
|% -0,00
|
|Frank
|18,8216
|18,9350
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,20
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,04
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.816
|6.872
|-65,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|-0,20
|