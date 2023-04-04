***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/3/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 100.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 16.02.2023 tarih ve 10/198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131401BIST