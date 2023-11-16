***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2023 14:54
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 12.10.2023 tarih ve 60-1330 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218434
BIST
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16:017.799
En Düşük
|Değişim
|: 1,74%
|| 133,38
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.805
16:0128,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
16:0131,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0461
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
16:011.811,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.811,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ATATP
|78,25
|263.376.161
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.511.919
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|73.118.155
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,55
|287.803.853
|% -9,76
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,75
|916.408.103
|% -9,37
|
|THYAO
|241,60
|6.591.061.618
|% 2,55
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|TUPRS
|155,10
|3.228.464.324
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,80
|3.129.476.517
|% 1,73
|
|MIATK
|728,00
|2.566.476.324
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,58
|1.353.904.011
|% 1,20
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,09
|608.979.124
|% 1,19
|
|YKBNK
|16,86
|1.481.552.032
|% 2,24
|
|ISCTR
|20,66
|1.706.910.560
|% 2,68
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6777
|% 0,00
|
|Euro
|31,1463
|31,1696
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,4213
|35,5989
|% -0,16
|
|Frank
|32,0926
|32,2859
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6222
|7,6604
|% -0,01
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,62
|% 0,66
|
|Platin
|902,35
|903,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,93
|1.038,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,53
|80,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,52
|1.964,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:14ONCSM
Yüzde 6.06 oranında artışla 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 245 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 54 artarak (% 2.02 ) 8, 245
-
16:13XU100
Endeks 7, 796 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 940.00 milyon TL de
-
16:13BSOKE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 038, 423 adet işlem
-
16:12KUYAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 132 adet işlem