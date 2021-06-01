***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.06.2021 16:18
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma araçları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 700.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 03.12.2020 tarih ve 75/1494 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi-Eki.pdf
EK: 2 Borçlanma İhracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939346
BIST
16:431.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,72
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
16:438,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
16:4310,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0453
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
16:43522,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,59
|Açılış
|: 522,17
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ESEN
|31,68
|144.287.180
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.974.701
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|11.248.631
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|33.889.393
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|240.731.705
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|102.605.859
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,12
|1.212.052.851
|% 1,63
|
|THYAO
|13,29
|640.802.286
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,22
|572.180.797
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,98
|522.010.980
|% 1,53
|
|EREGL
|19,47
|367.808.411
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,22
|572.180.797
|% 3,26
|
|GARAN
|8,12
|1.212.052.851
|% 1,63
|
|ODAS
|2,08
|240.731.705
|% -9,96
|
|TSKB
|1,38
|123.879.520
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,93
|166.537.840
|% -1,03
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5158
|8,5174
|% 0,30
|
|Euro
|10,4262
|10,4325
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0393
|12,0997
|% 0,04
|
|Frank
|9,4412
|9,4980
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2626
|2,2739
|% 0,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,76
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|17,00
|
|Tam
|3.433
|3.522
|9,68
|
|Yarım
|1.659
|1.704
|4,68
|
|Çeyrek
|832
|852
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,35
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,77
|7,77
|0,10
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|1,73
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 21 artarak (% 0.82 ) 1, 250
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, BEYAZ, MZHLD, DERIM, KONTR, NATEN, EUKYO, CELHA, METUR, BALAT
-
16:54
SEKUR, BEYAZ, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
TLMAN, KUTPO, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
Bu seansda işlem gören 212 hisse senedinden 114 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 94 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem