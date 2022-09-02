***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.09.2022 14:05
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.08.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 100.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1225 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 VDF A.Ş Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059613
BIST
14:173.194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 50,79
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:1718,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0397
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:1718,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1005
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:17998,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,09
|Açılış
|: 998,90
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:17
|OYYAT
|25,30
|18.021.887
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.388.965
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|46.050.946
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|44.364.068
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.907.166
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|3.374.585
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,53
|77.145.725
|% -5,95
|
|OSMEN
|31,82
|6.049.902
|% -5,30
|
|PENTA
|392,50
|55.037.403
|% -5,06
|
|NTGAZ
|22,36
|139.466.104
|% -4,69
|
|AKBNK
|12,71
|3.905.038.948
|% 7,26
|
|THYAO
|71,40
|2.773.150.661
|% 0,42
|
|YKBNK
|7,35
|2.274.384.603
|% -2,91
|
|HALKB
|8,38
|1.898.644.198
|% -1,64
|
|GARAN
|22,96
|1.841.664.976
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,71
|3.905.038.948
|% 7,26
|
|YKBNK
|7,35
|2.274.384.603
|% -2,91
|
|EKGYO
|4,04
|949.820.715
|% 1,00
|
|HALKB
|8,38
|1.898.644.198
|% -1,64
|
|ISCTR
|8,17
|1.563.459.883
|% 1,62
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2075
|18,2359
|% 0,22
|
|Euro
|18,1951
|18,2053
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,0041
|21,1094
|% 0,33
|
|Frank
|18,4660
|18,5772
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8328
|4,8571
|% 0,15
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,37
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.730
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.279
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|1,67
|