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***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.11.2022 15:55
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil İhracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 03.10.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tahvil ihracına ilişkin 03.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VDF FİNANS-2022 YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077462


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Tam 6.720 6.774 140,00  
Yarım 3.274 3.312 68,00  
Çeyrek 1.642 1.656 35,00  
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