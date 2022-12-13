***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.12.2022 14:26
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.12.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 09.12.2022 tarih ve 73/1744 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VDF İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 imzalı kesin sonuç.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086861
BIST
16:045.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 47,10
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.266
En Düşük
5.180
16:0418,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 78,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 77,9900
|
18,6782
En Düşük
18,5591
16:0419,6804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
19,6953
En Düşük
19,5690
16:041.072,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,11
|Açılış
|: 14,05
|
|Önceki Kapanış
|: 13,97
|
14,11
En Düşük
13,93
BIST En Aktif Hisseler16:02
|KRSTL
|9,46
|113.082.547
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.641.267
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|265.941.937
|% 9,99
|
|PRKME
|25,32
|73.669.296
|% 9,99
|
|UZERB
|175,00
|1.232.875
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|HKTM
|83,40
|43.028.281
|% -5,76
|
|POLTK
|1.203,00
|78.870.659
|% -5,48
|
|EPLAS
|28,02
|33.675.783
|% -5,34
|
|DOKTA
|48,32
|203.707.803
|% -5,25
|
|KRDMD
|18,29
|8.396.704.550
|% 6,90
|
|ASELS
|59,45
|6.449.856.133
|% 1,02
|
|THYAO
|144,50
|5.602.038.578
|% -0,34
|
|EREGL
|42,28
|5.340.193.933
|% 1,93
|
|KOZAA
|57,95
|3.854.488.133
|% 2,02
|
|KRDMD
|18,29
|8.396.704.550
|% 6,90
|
|EKGYO
|7,95
|3.513.842.761
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,76
|771.887.782
|% -1,43
|
|TSKB
|4,25
|1.024.549.809
|% 1,43
|
|VAKBN
|10,58
|2.372.794.064
|% 0,28
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6454
|18,6509
|% 0,08
|
|Euro
|19,7050
|19,7150
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,8798
|22,9945
|% 0,37
|
|Frank
|19,8532
|19,9728
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|5,86
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.293
|0,00
|
|Tam
|7.228
|7.274
|31,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|15,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|0,06
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|0,57
|
Seans Raporu
16:02
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-
16:18KRONT
Yüzde 7.22 oranında artışla 115.80 lira fiyatla işlem gören hissede 654, 373 adet işlem
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 65 artarak (% 1.01 ) 4, 586
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, CRFSA, ULKER, UZERB, PRKME, DOAS, DAGI, KRDMA, ALFAS, OZSUB
-
16:17
ULKER, YUNSA, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:17
SNPAM, YEOTK, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında