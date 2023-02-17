***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.02.2023 10:47
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.08.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.08.2022
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası 16.02.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Volkswagen Doğuş Finansman-SPK Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114724
BIST
12:505.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 34,69
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:5018,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:5020,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0696
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:501.106,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,31
|Açılış
|: 1.106,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:48
|DYOBY
|21,78
|30.465.488
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|58.000.047
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|79.052.877
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.994.038
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.061.303.272
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,38
|2.150.953.126
|% -94,78
|
|LIDER
|97,20
|19.994.974
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.936.940
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|761.104.025
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.053.522
|% -9,94
|
|TUPRS
|629,40
|2.256.620.418
|% -0,16
|
|THYAO
|142,10
|2.180.421.935
|% 1,50
|
|KOZAL
|27,38
|2.150.953.126
|% -94,78
|
|KRDMD
|19,44
|2.074.205.660
|% 1,09
|
|EREGL
|43,52
|1.813.353.939
|% -2,20
|
|KRDMD
|19,44
|2.074.205.660
|% 1,09
|
|KOZAL
|27,38
|2.150.953.126
|% -94,78
|
|AKBNK
|16,17
|949.801.900
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,11
|522.952.852
|% -0,11
|
|EKGYO
|7,43
|411.872.542
|% 1,64
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8650
|18,8708
|% 0,12
|
|Euro
|20,0681
|20,0762
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4596
|22,5722
|% -0,32
|
|Frank
|20,1801
|20,3017
|% -0,48
|
|Riyal
|5,0146
|5,0397
|% 0,10
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-10,49
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.521
|7.574
|-82,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|-0,18
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-1,20
|