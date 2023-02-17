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***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.02.2023 10:47
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.08.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.08.2022

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası 16.02.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Volkswagen Doğuş Finansman-SPK Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114724


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Cumhuriyet 7.484 7.597 -38,00  
Tam 7.521 7.574 -82,00  
Yarım 3.674 3.706 -40,00  
Çeyrek 1.837 1.853 -20,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,27 -0,34  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 -0,18  
B. Petrol 83,94 83,94 -1,20  
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