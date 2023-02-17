***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.02.2023 17:04
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 17.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 16.02.2023 tarih ve 10/198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VDF İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 VDF Onay Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114838
BIST
17:345.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 22,17
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
17:3418,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
17:3420,0660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0830
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
17:341.108,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.108,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KONYA
|3.945,50
|254.030.152
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.157.106
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.501.548
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|82.371.804
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|54.928.256
|% 9,97
|
|KOZAL
|26,50
|3.453.236.393
|% -94,95
|
|LIDER
|97,20
|21.324.767
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.847.774
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|775.669.733
|% -9,96
|
|PRZMA
|8,26
|1.909.460
|% -8,32
|
|EREGL
|45,20
|6.089.771.411
|% 1,57
|
|KRDMD
|20,78
|4.974.218.611
|% 8,06
|
|TUPRS
|627,40
|3.796.605.135
|% -0,48
|
|THYAO
|140,60
|3.738.695.017
|% 0,43
|
|KOZAL
|26,50
|3.453.236.393
|% -94,95
|
|KRDMD
|20,78
|4.974.218.611
|% 8,06
|
|EREGL
|45,20
|6.089.771.411
|% 1,57
|
|KOZAL
|26,50
|3.453.236.393
|% -94,95
|
|AKBNK
|16,04
|1.857.631.249
|% -0,37
|
|EKGYO
|7,40
|775.302.012
|% 1,23
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8585
|18,8624
|% 0,08
|
|Euro
|20,0627
|20,0660
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,5323
|22,6453
|% 0,01
|
|Frank
|20,1987
|20,3204
|% -0,39
|
|Riyal
|5,0144
|5,0396
|% 0,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-9,70
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.544
|7.599
|-57,00
|
|Yarım
|3.686
|3.719
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,92
|-0,17
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|-2,76
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:49GUBRF
Yüzde 4.37 oranında artışla 181.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 990, 862 adet işlem
-
17:48KRDMD
Yüzde 8.79 oranında artışla 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 809, 082 adet işlem
-
17:47PNLSN
Yüzde 9.97 oranında artışla 39.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 717 adet işlem
-
17:46KRSTL
Yüzde 5.14 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 629, 111 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 69 artarak (% 0.65 ) 5, 647