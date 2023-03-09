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***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.03.2023 14:52
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavan Tutarının Güncellenmesi

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 17.02.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 16.02.2023 tarih ve 10/198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VDF İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 VDF İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 3 VDF Onay Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122216


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Altın Gr. 1.108 1.108 3,60  
Cumhuriyet 7.488 7.601 -3,00  
Tam 7.530 7.577 -9,00  
Yarım 3.679 3.707 -5,00  
Çeyrek 1.839 1.854 -2,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,10 0,07  
Gümüş Gr. 12,25 12,27 0,07  
B. Petrol 82,94 82,94 0,28  
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