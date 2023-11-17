***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.10.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 12.10.2023 tarih ve 60-1330 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218683BIST