***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.02.2020 14:52
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'nin notları aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir
Uzun Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları "BB-",
Görünüm: "Durağan"
Ulusal uzun vadeli kredi notu: "AAA(tur)",
Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820081
BIST
15:58118.806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -768,30
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
15:586,0767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
15:586,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
15:58313,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,92
|Açılış
|: 313,64
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,49
|784.947.952
|% 18,71
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|FENER
|18,59
|691.943.994
|% 14,75
|
|TSPOR
|7,14
|440.740.406
|% 10,02
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|VERTU
|6,60
|23.840.249
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,12
|47.836.952
|% -9,40
|
|BOSSA
|11,15
|13.191.816
|% -8,23
|
|GSRAY
|3,66
|1.571.902.719
|% 3,39
|
|THYAO
|14,90
|934.840.197
|% -0,86
|
|ASELS
|29,16
|808.458.780
|% -0,07
|
|BJKAS
|3,49
|784.947.952
|% 18,71
|
|FENER
|18,59
|691.943.994
|% 14,75
|
|GSRAY
|3,66
|1.571.902.719
|% 3,39
|
|BJKAS
|3,49
|784.947.952
|% 18,71
|
|CEMAS
|1,31
|283.665.080
|% 1,55
|
|ODAS
|2,25
|445.066.652
|% -1,32
|
|ISGYO
|1,98
|259.236.344
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8652
|7,9046
|% 0,02
|
|Frank
|6,1503
|6,1874
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6135
|1,6216
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,73
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|21,00
|
|Tam
|2.069
|2.121
|20,57
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,95
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,45
|58,45
|0,70
|