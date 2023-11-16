***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'nin notları aşağıdaki şekilde teyit edilmiştirUzun Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları "B",Ulusal uzun vadeli kredi notu: "AAA(tur)",http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218422BIST