***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.11.2023 13:26
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'nin notları aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir
Uzun Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları "B",
Ulusal uzun vadeli kredi notu: "AAA(tur)",
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218422
BIST
'
16:027.795
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 129,60
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.805
16:0228,6794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
16:0231,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
16:021.811,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.811,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ATATP
|78,25
|263.376.161
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.511.919
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|73.118.155
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,55
|287.803.853
|% -9,76
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,75
|916.408.103
|% -9,37
|
|THYAO
|241,60
|6.591.061.618
|% 2,55
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|TUPRS
|155,10
|3.228.464.324
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,80
|3.129.476.517
|% 1,73
|
|MIATK
|728,00
|2.566.476.324
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,58
|1.353.904.011
|% 1,20
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,09
|608.979.124
|% 1,19
|
|YKBNK
|16,86
|1.481.552.032
|% 2,24
|
|ISCTR
|20,66
|1.706.910.560
|% 2,68
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6645
|28,6720
|% -0,02
|
|Euro
|31,1460
|31,1701
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,4203
|35,5980
|% -0,16
|
|Frank
|32,0925
|32,2859
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6226
|7,6608
|% -0,01
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,60
|23,62
|% 0,66
|
|Platin
|900,94
|902,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,06
|1.039,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,48
|80,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.965,11
|1.965,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:14ONCSM
Yüzde 6.06 oranında artışla 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 245 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 54 artarak (% 2.02 ) 8, 245
-
16:13XU100
Endeks 7, 796 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 940.00 milyon TL de
-
16:13BSOKE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 038, 423 adet işlem
-
16:12KUYAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 132 adet işlem