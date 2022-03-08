***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tahvil ihracına ilişkin 01.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008479BIST