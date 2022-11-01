***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 16:42
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tahvil ihracına ilişkin 03.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075917
BIST
18:004.047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 67,94
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0018,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0018,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3388
18:00985,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,26
|Açılış
|: 985,37
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GESAN
|180,40
|329.205.695
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.795.919
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.422.529
|% 9,99
|
|ALKA
|41,66
|205.045.788
|% 9,98
|
|YKSLN
|10,70
|119.084.702
|% -9,93
|
|LIDER
|48,36
|154.796.396
|% -8,75
|
|VERTU
|32,82
|167.191.165
|% -8,32
|
|KRTEK
|25,10
|102.397.528
|% -8,26
|
|TRCAS
|21,90
|333.730.038
|% -8,06
|
|THYAO
|102,30
|6.057.153.656
|% 0,99
|
|SASA
|131,40
|4.243.464.376
|% 9,32
|
|ASELS
|33,28
|3.622.172.709
|% 3,29
|
|SISE
|33,00
|3.390.246.899
|% -0,66
|
|AKBNK
|14,53
|3.050.795.189
|% -0,62
|
|EKGYO
|4,49
|2.685.041.844
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,29
|2.623.749.158
|% 0,87
|
|ISCTR
|9,10
|2.430.993.011
|% -2,36
|
|AKBNK
|14,53
|3.050.795.189
|% -0,62
|
|TSKB
|2,97
|609.715.949
|% -1,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6182
|18,6214
|% 0,08
|
|Euro
|18,3407
|18,4404
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,2879
|21,3946
|% 0,13
|
|Frank
|18,5425
|18,6542
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,78
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,20
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.629
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.230
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,35
|
|B. Petrol
|94,76
|94,76
|1,95
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de