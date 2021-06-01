***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.11.2021Vade (Gün Sayısı) 181Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVDTFK2116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 0,90772Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarYukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939383BIST