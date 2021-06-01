***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.06.2021 17:16
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVDTFK2116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,90772
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939383
BIST
17:301.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:308,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:3010,4430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0558
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:30520,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 520,93
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ESEN
|31,68
|144.619.187
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.053.400
|% 10,00
|
|MTRKS
|36,58
|70.185.485
|% 9,98
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|37.309.309
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.554.998
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|109.413.011
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,12
|1.330.514.931
|% 1,63
|
|THYAO
|13,47
|1.039.600.455
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,22
|641.708.472
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,95
|563.101.615
|% 1,15
|
|EREGL
|19,45
|408.320.987
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,22
|641.708.472
|% 3,26
|
|GARAN
|8,12
|1.330.514.931
|% 1,63
|
|ODAS
|2,08
|241.554.998
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|136.125.726
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|172.925.827
|% -0,51
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5162
|8,5195
|% 0,33
|
|Euro
|10,4370
|10,4430
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,0497
|12,1101
|% 0,13
|
|Frank
|9,4822
|9,5394
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2660
|2,2773
|% 0,37
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,64
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|0,04
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,78
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:41MTRKS
Yüzde 9.98 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 747 adet işlem
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17:40TUCLK
Yüzde 7.57 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 157, 504 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, BIMAS, EKGYO
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17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, SAHOL
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 71 artarak (% 0.78 ) 1, 250