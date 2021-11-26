***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2021 19:12
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İtfa gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVDTFK2116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,90772
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.11.2021
Kayıt Tarihi 24.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 300.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı 25.11.2021'de gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979925
BIST