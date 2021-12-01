***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.12.2021 15:21
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVDTF52212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 177.120.000
İhraç Fiyatı 0,9216
Kupon Sayısı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980471
BIST
17:171.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 44,41
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1713,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2816
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1715,2086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3179
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:17770,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,75
|Açılış
|: 770,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BURCE
|26,40
|16.714.584
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.813.979
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|THYAO
|18,71
|2.907.000.608
|% 8,65
|
|SISE
|12,92
|2.238.738.381
|% 2,95
|
|SASA
|45,50
|2.141.640.935
|% 4,84
|
|ASELS
|22,04
|1.974.390.319
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,30
|979.709.264
|% 4,10
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,28
|602.194.290
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|341.154.028
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,88
|1.533.652.363
|% 3,86
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3161
|13,3262
|% -2,52
|
|Euro
|15,1228
|15,1593
|% -2,36
|
|Sterlin
|17,7678
|17,8570
|% -1,97
|
|Frank
|14,4769
|14,5641
|% -2,38
|
|Riyal
|3,5487
|3,5665
|% -2,30
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|16,28
|
|Altın Gr.
|768
|768
|-10,77
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.046
|5.178
|89,25
|
|Yarım
|2.439
|2.505
|43,17
|
|Çeyrek
|1.223
|1.252
|21,59
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,86
|